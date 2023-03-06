أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: «الجلالة الجديدة» من أجمل المدن الساحلية

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن مدينة الجلالة الجديدة بُنيت على ارتفاع 700 متر من سطح البحر، وهي واحدة من أجمل المدن الساحلية الجديدة في العالم، وتقع على ساحل البحر الأحمر على بُعد 50 كيلومترا من ميناء العين السخنة و170 كيلومترا من مطار القاهرة.

مدينة جميلة ورائعة

وأضاف المسلماني خلال تقديم حلقة اليوم، الإثنين، من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة الحياة: «نتحدث عن مدينة جميلة ورائعة، في كل الإمكانات تقريبا وكل وسائل الترفيه، فنادق على الهضبة وفنادق على الساحل وإمكانيات سياحية كبيرة جدا ستجعل من هذه المدينة واحدة من أجمل مدن المنتجعات الجديدة على سواحل البحار».

توجيه من الرئيس السيسي

وتابع الإعلامي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن هذه المدينة يتم توفير كل الإمكانات بها كي تنجح كمقصد سياحي مصري ضمن المقاصد السياحية الجديدة بها، حيث تقع على 19 ألف فدان، ولها الطريق الساحلي على ساحل البحر الأحمر مباشرة ولها الطريق الذي تم شقه في الجبال ليكون دائريا حول هذه المدينة.