أحمد المسلماني: 12 رئيسا من أصل عربي حكموا دولا في أمريكا اللاتينية

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن هناك 12 رئيس جمهورية من أصل عربي في أمريكا اللاتينية، قائلا: «هناك إيفيهات ونكات كثيرة جدا عن الأشخاص الذين ورثوا ثروة عن أقاربهم في البرازيل، فلماذا هذه النكات؟ البرازيل بها أكثر عدد من العرب الذين هاجروا إلى أمريكا اللاتينية».

40 مليون عربي في أمريكا اللاتينية

وأضاف المسلماني خلال تقديم حلقة اليوم، الإثنين، من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة الحياة: «لدينا الأرجنتين والإكوادور وسلفادور والمكسيك وتشيلي بهم عدد كبير جدا من العرب يقدر بـ40 مليون عربي في أمريكا اللاتينية».

وتابع الإعلامي: «في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بدأت هذه الهجرة تذهب إلى أمريكا اللاتينية، وهناك آراء تقول إن الهجرات بدأت من القرنين الرابع عشر والخامس عشر، مثلا في المكسيك نجد أكبر ملياردير في تاريخ هذا البلد هو كارلوس سليم من أصل لبناني، واحد أشهر الرؤساء التنفيذيين في العالم وهو كارلوس غصن الذي هرب في قضية نيسان ورينو بطريقة سينمائية من اليابان إلى لبنان، حتى نجوم الفن في أمريكا اللاتينية مثل سلمى حايك من أصل لبناني وكذلك المطربة شاكيرا من أصل لبناني».

فريق باسم فلسطين في تشيلي

وواصل المسلماني: «لدينا في تشيلي بالدوري الممتاز فريقا اسمه بالاستينو على اسم فلسطين، وهو من أشهر الفرق في كرة القدم الأمريكية اللاتينية، وهناك مواطنون من أصول عربية وصلوا إلى منصب نائب رئيس الجمهورية، و12 مواطنا أصبحوا رؤساء لأمريكا اللاتينية أغلبهم من لبنان وجزء من فلسطين ودول عربية أخرى مثل ميشيل تامر رئيس البرازيل السابق وأشهر رئيس في تاريخ الأرجنتين من أصل سوري وهو كارلوس منعم وكان صديقا حميما لمصر، كما أن لدينا خوليو طربية رئيس كولومبيا السابق وأصله لبناني، كما حكم الإكوادور 3 رؤساء من أصل لبناني مثل خوليو سالم الذي استمر لمدة 3 أيام فقط، وعبد الله بو كرم، وجميل معوض، وفي باراجواي نجد ماريو عبده، كما حكم الدومنيكان 2 رؤساء من أصل عربي وهما يعقوب عازار ولويس أبو نادر، وكارلوس فقوسة الذي حكم هندوراس في عام 1998م، كما حكم سلفادور رئيسان من أصل فلسطيني، وهما أنطونيو السقا والرئيس نجيب بوكيلة الذي ما يزال الرئيس إلى الآن».