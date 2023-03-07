قصواء الخلالي: لدينا أرضية جيدة وقوية نستطيع البناء عليها في قطاع النسيج

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن اهتمام مصر بملف الأمن الغذائي هو الاهتمام والأولوية القصوى للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية، وتصنيع الغذاء بأعلى جودة لتقديمه للمصريين والقدرة على التصدير والاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة، مؤكدة أن مصر لديها أرضية جيدة وقوية نستطيع البناء عليها في ملفات القطاعات النسيجية.

الأزمة الروسية الأوكرانية انعكست بأزمات سياسية وعسكرية واقتصادية

وأوضحت الخلالي، خلال تقديمها حلقة برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية «CBC»، أن انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية وجود أزمة سياسية وعسكرية واقتصادية، وتغيير ممرات الغذاء حول العالم، لذلك يأتي اهتمام الدول والاهتمام المصري في ملف الأمن الغذائي.

وأشارت قصواء إلى أنّ مصر لديها أرضية جيدة وقوية نستطيع البناء عليها في ملفات القطاعات النسيجية، وعملت الدولة في هذا السياق الفترة الماضية من خلال تحديثها وتطويرها وجعلها مواكبة للمستوى العالمي نظرا لقدمها.

وأكدت «الخلالي»، أن الرئيس السيسي وجّه بالنهوض بهذه الصناعة بما لدى مصر من أصول الدولة، ومن تحديثات وتطوير وبما لديها من قدرة للوصول للفكر التسويقي والتصنيعي العالمي.