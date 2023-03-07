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الحكومة الفرنسية: أكثر من 1.2 مليون شخص يتظاهرون ضد قانون التقاعد

كتب:

أسماء العيسوي
10:48 م | الثلاثاء 07 مارس 2023
المظاهرات في فرنسا

المظاهرات في فرنسا

قالت الحكومة الفرنسية إن أكثر من 1.2 مليون شخص خرجوا في التظاهرات ضد قانون التقاعد، بحسب ما أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها، منذ قليل. 

مظاهرات حاشدة في عدة مناطق بفرنسا

ومنذ الصباح الباكر، شهدت فرنسا مسيرات ومظاهرات حاشدة، اكتظت بكثير من المتظاهرين، من بينهم كبار سن وكثير من الشباب والنساء، في عدة مناطق، منها العاصمة باريس، وذلك في اليوم السادس من الإضراب العام والاحتجاجات ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد، والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030. 

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بقلم أسماء العيسوي