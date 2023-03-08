أستاذ علوم سياسية: مستوى التعليم لا يفرق في الانجذاب لعمليات النصب

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن مستوى التعليم لا يفرق في الانجذاب لعمليات الاحتيال وفقًا لبعض الدراسات، مشيرًا إلى أن هناك أستاذا جامعيًا وضع أمواله في إحدى شركات توظيف الأموال في الماضي، رغم تعلمه في الخارج.

المحتال يستخدم آليات للدعاية والجذب بصورة تفوق البنوك

وأوضح «كمال»، خلال حواره مع برنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، الذي يقدمه الإعلاميان نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، مساء الثلاثاء، أن المحتال لا يجذب فقط غير المتعلمين، ولكن كل الطبقات، مضيفًا أن النصاب يستخدم آليات للدعاية والجذب بصورة تفوق البنوك، ويعطي مصداقية لمشروعه، من خلال الاستعانة بشخصية عامة أو رجل دين.

وأشار إلى أن الاحتيال على الإنترنت الآن يستخدم البلوجر بصورة كبيرة، وهناك قضايا نصب كبيرة حدثت بهذه الصورة مؤخرًا، مضيفًا أن جيل الشباب الآن لديه فكرة التعلم السريع، فبدلاً من قراءة كتاب للتعلم، يبحث عن المعلومة سريعًا على الانترنت.

النصاب في الماضي كان يفتتح مكتبا أو شركة

وأكد أن النصاب في الماضي كان يفتتح مكتبا أو شركة، لاستقبال الضحايا، ولكن الآن أصبح الأمر أسهل، فمن خلال موقع على الإنترنت يستطيع أن يجذب ضحاياه، مشيرًا إلى أن العقوبات المرتبطة بجرائم النصب والاحتيال ما زالت ضعيفة وفي حاجة إلى التشديد.