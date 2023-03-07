أحمد عبدالعزيز لـ قصواء الخلالي: قدمت أعمالا كثيرة في محبة مصر وغير نادم عليها

أكد الفنان أحمد عبدالعزيز، حرصه الدائم على تقديم الأعمال المفيدة والنافعة عبر مشواره الفني المديد، مضيفًا: «الفن مفيد للناس وله فوائد كثيرة؛ لذا قررت أن احترف هذا العمل، على أن أختار أكثر نفعا للناس».

وأوضح عبدالعزيز، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في حلقة برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية «CBC»، أنه قدّم طوال مسيرته الفنية نحو 250 عمل فني، مضيفًا: «كلها أعمال في حب مصر، كانت تدافع عن مصر وتجسد محبة مصر عند الكثير من الشخصيات، وشرفت بتقديم شخصية سيف الدين قطز ويوسف عباس الضو والإمام محمد عبده».

قرر احتراف الفن في شبابه بشرط تقديم أعمال نافعة

وأشار إلى أنّه قرر احتراف الفن في شبابه بشرط تقديم أعمال نافعة ومفيدة للمجتمع: «الخط الفني الذي حرصت عليه طوال مشواري أثّر على مكتسبات مادية وبُعد المسافة بين العمل والآخر، لدرجة جعلتني في أحيان كثيرة أحزن على الوقت لأنه يمر دون أعمال كثيرة، أنا أرفض أكثر ما أعمل، والوقت الذي أرفض فيه الأعمال ضائع عليّ، لكن هذه الأمور ضريبة لا بد من دفعها للانتقاء والاختيار الدقيق».

لو عاد به الزمن لاختار أعماله مرة أخرى

ولفت عبدالعزيز إلى أنّه كان مُصيبا في اختياراته الفنية، مشددًا على أنه لو عاد به الزمن لاختارها مرة أخرى، لكنه في الوقت ذاته سيصحح أخطاءً شخصية في التجربة ذاتها، ولن يخرج من تجربته او يتراجع عنها أو يختار تجربة أخرى، مضيفًا أنه لو عاد به الزمن لاختار تصحيح بعض الأخطاء وسيكون حريصا بشكل أكبر على الاهتمام بالوقت، كما سيصحح أخطاء خاصة بالصحة والاهتمام بالصحة.

وأكد عبدالعزيز أن الفن شيء مفيد جدا للناس والمجتمع، وتذكر أنه بعد مقتل سيف الدين قطز وهو الشخصية التاريخية التي جسدتها في مسلسل الفرسان حدث له موقف قائلًأ: «جاءني جاءني بعد بيتي كل يوم، شخصان أو 3 أشخاص لا أعرفهم وكانوا يطلبون التحدث إليّ.. كان بيبقوا ساعات أب وابنه الصغير، وأول ما يشوفوني الأب ميقوليش ازيك حتى، لكن يقول ابنه أديه عايش ومماتش، لأن ابنه كان زعلان على وفاتي في المسلسل، فكان لازم يشوفك».