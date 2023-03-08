الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة.. وحملات لضبط المخالفات

نشرت الإدارة العامة للمرور خدماتها على الطرق والمحاور الرئيسية لتسيير الحركة والقضاء على أي كثافات قد تعيق حركة السيارات، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم صباح اليوم، كما نشرت خدماتها لضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة ومخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني وضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

خدمات مرورية

وانتشرت الخدمات المرورية في الشوارع والمحاور الرئيسية لإزالة أي أعطال، إذ يستعين رجال المرور بالأوناش لإزالة أي أعطال، كما ينتشر رجال المرور لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات.

الحالة المرورية

أما عن الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، فقد تباطأت الحركة المرورية على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس ومرورًا بمنطقة المرج حتى نزلة قليوب وكذلك المتجه الى منطق الوراق.

وهنك بعض الطرق التي ظهرت فيها كثافات مرورية، إذ ظهرت كثافات في ميدان مصطفى محمود في الاتجاه القادم من شارع جامعة الدول وحتى مطلع كوبري 15 مايو ومحور 26 يوليو وميدان التحرير وميدان روكسي وكوبري أكتوبر ورمسيس، ومناطق وسط البلد، وأعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول.

كما ظهرت كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن للمتجه من الدائري، وصولًا إلى شارع السودان وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، كما ظهرت سيولة مرورية في نزلة ميدان المؤسسة وقليوب وفي منطقة الزمالك.