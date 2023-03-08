طالب ثانوي يفوز بالمركز الأول في «القاهرة الدولي للابتكار» بمشروع للطاقة النظيفة

قال محمد عبدالخالق، صاحب المشروع الفائز بجائزة «القاهرة الدولي للابتكار»، إن مشروعه عبارة عن جهاز يتكون من 4 أجزاء، هي: «تانك الهيدروجين، الذي يجرى من خلاله هدرجة ثاني أكسيد الكربون، الفلتر، غرفة تفاعل الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون، أسطوانة الغاز».

فكرة عمل الجهاز

وأضاف «عبدالخالق»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الجهاز الخاص به يحول غاز ثاني أكسيد الكربون إلى غاز الميثان، وبالتالي يعمل الميثان بديلًا عن الوقود الحفري البنزين في السيارات، وذلك من أجل الحفاظ على الطاقة النظيفة والبيئة.

جدير بالذكر أن محمد عبدالخالق، طالب في الصف الأول الثانوي، جرى تكريمه من المسؤولين والقيادات في محافظة الشرقية على وجه التحديد، تقديرًا لفوزه بالمركز الأول في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023.

المشروع يتماشى مع السياسة المصرية

يذكر أن الطالب محمد نجح في ابتكار جهاز مهم للغاية يتماشى مع السياسة المصرية من أجل الحفاظ على البيئة؛ إذ أنه يساعد في تحويل عادم السيارة غاز ثاني أكسيد الكربون لغاز يعمل بديلا عن الوقود الحفري البنزين للسيارات، وهذا ما يسهم في الحفاظ على البيئة، تزامنًا مع استراتيجية الدولة للطاقة النظيفة.