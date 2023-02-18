«البحوث الزراعية» يفوز بالجائزة الذهبية في معرض القاهرة الدولي للابتكار

قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إن المركز فاز بالجائزة الذهبية من معرض القاهرة الدولي للابتكار في نسختة السابعة، إذ شارك الدكتور مسعد قطب حسانين أستاذ الزراعة الذكية مناخيًا بمركز معلومات تغير المناخ، والدكتور سيد الشناوي من قسم الشعير بمعهد المحاصيل الحقلية، بأصناف تتحمل الملوحة حتى 6000 جزء في المليون، في معرض القاهرة للابتكار 2023.

إقامة مشروع أخضر مستدام ذكي متكامل للزراعة الصحراوية

وأوضح في بيان، أنه جرت إقامة مشروع أخضر مستدام ذكي متكامل للزراعة الصحراوية بمنطقة المغرة، عبر تحالف بقيادة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث.

أضاف «سليمان» أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يؤكد دائما دعم الدولة للأبحاث التطبيقية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وتعظم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وتسهم في إيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه الزراعة المصرية.

أكاديمية البحث العلمي تعلن أسماء الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للابتكار

وأعلنت أكاديمية البحث العلمي، أسماء الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للابتكار لهذا العام، وتجاوز عدد الابتكارات 1000 اختراع وابتكار بمشاركة 88 جهة ما بين جامعات حكومية وخاصة ومراكز بحثية وشركات خاصة وهيئات ووزارات.