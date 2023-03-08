«التعليم» تعلن ضوابط تأهيل الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجل للمديريات التعليمية بشأن الإجراءات الخاصة بتأهيل الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، حيث تقرر بدء تنفيذ برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين في المسابقة الاثنين المقبل، بواقع 4 أيام تدريبية.

الإجراءات الخاصة بتأهيل الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل، أنّه من المستهدف إكساب المشاركين المعرفة والمهارات والاتجاهات اللازمة نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم، لتأهليهم تربويا وتدريبهم على طرق التدريس وفقا لمنظومة التعليم الجديدة، موجّهة بضرورة تطبيق الضوابط المحددة.

ضوابط تأهيل الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

وحددت وزارة التربية والتعليم، ضوابط تأهيل الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، كما يلي.

- تجهيز القاعات التدريبية لاستيعاب المستهدف فى كل مديرية تعليمية.

- مدير إدارة التدريب بالمديرية هو المسؤول عن تنفيذ أعمال التدريب بما فيها خطة توزيع المعلمين المستهدفين على قاعات التدريب، وإخطارهم بمواعيد وأماكن التدريب واختيار وتوزيع المدربين المعتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلمين، على أن يتم ختم كشوف المعلمين بخاتم الشعار.

- يمنح المتدربون إخلاء طرف طبق النموذج المرفق.

- تكليف مديرى التدريب وموجهة عموم رياض الأطفال ومنسقي الصفوف الأولى ومديري عموم التعليم الابتدائي بالمديريات بالإشراف على تنفيذ البرنامج ومتابعته داخل كل قاعة، وموافاة الوزارة بقرار الانتهاء من تنفيذ البرنامج، على أن يعقب التدريب تنفيذ برنامج تدريبات لياقة بدنية وذهنية في المحافظات من خلال الجامعات المختصة لمدة أسبوعين وسيتم موافاة المديريات بمواعيد بدء التدريبات.