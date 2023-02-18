بدء استلام أوراق مسوغات التعيين في مسابقة الـ30 ألف معلم غدا

تبدأ مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، غدا الأحد، تنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم، بتسليم أوراق مسوغات التعيين في مسابقة الـ 30 ألف معلم، والناجحين في مسابقة الوزارة 2022 كمعلمين مساعدين رياض الأطفال ومعلم مساعد، والتي أعلنت الوزارة مؤخرا بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

خطوات وطرق تسليم الأوراق للمديريات

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي خطوات وطرق تسليم أوراق مسوغات التعيين في مسابقة الـ30 ألف معلم كمعلمين مساعدين رياض الأطفال ومعلم مساعد، والتي تأتي على النحو التالي:

- يجب اجتياز التدريبات العسكرية والتربوية والذهنية التي ستعقدها المديريات لمدة أسبوعين.

- تسليم مسوغات التعيين والأوراق المطلوبة، مؤكدة أنه يجرى توزيعها من قبل المديريات التعليمية.

- يجرى التعاقد مع الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم من خلال مديريات التعليم بالمحافظات .

- إخطار المرشحين بمسابقة الـ30 ألف معلم بمواعيد التدريبات التى يحصلون عليها قبل استلامهم العمل.

- تدريب المعلمين الجدد (معلمين مساعدين رياض الأطفال) في الجامعات بالمحافظات.

- اجراء تدريبات تربوية يجرى عقدها من خلال المديريات والإدارات التعليمية.

أوراق مسوغات التعيين المطلوبة

- عدد 4 بطاقة الرقم القومي «سارية» أو جواز السفر «ساري»، مدون عليها رقم التليفون مع وجود الأصل للاطلاع وتكون سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه».

- عدد 1 صورة شخصية حديثة.

- إقرار موقع من المرشح للتعاقد معه أمام المسؤول الأول عن الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- التصديق على القرار السابق بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة.

- إحضار قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها.

- استمارة الكشف الطبي.

- تحليل المخدرات لجميع المرشحين.

- شهادة الميلاد المميكنة.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- إقرار بعد النقل أو الندب إلا بعد 5 سنوات من التعاقد.

- أصل المؤهل الدراسي الحاصل عليه + 2 صورة ضوئية منه.

- أصل الدبلوم التربوي و2 صورة ضوئية منه.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

- إقرار الحالة الاجتماعية.

- إقرار الذمة المالية مدون فيه عنوان السكن الفعلي بالتفصيل ورقم التليفون.

- إقرار بصحة المؤهل المقدم.

- عدد 2 ملف ورق أبيض دوبلكس.

- 19 حافظة بلاستيك كبيرة.