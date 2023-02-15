مسابقة الـ30 ألف معلم.. ننشر قوائم بأسماء الفائزين في المحافظات

حصلت «الوطن» على قوائم بأسماء كثير من الفائزين في مسابقة التعليم 30 ألف معلم فصل ورياض أطفال، ننشرها كنوع من تقديم الخدمة للقراء الذين لم يتمكنوا من معرفة نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2022، التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مطلع الشهر الجاري.

وكان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أكد أن نتيجة الناجحين في مسابقة التعليم بتعيين 30 ألف معلم فصل ورياض أطفال بلغت 94%، حيث بلغ عدد الفائزين بالمسابقة نحو 28 ألفا و176 متقدمًا من إجمالي المستهدف 30 ألفا.

140 ألفا و825 تقدموا للمسابقة

وقال «الشيخ» في تصريحات سابقة، إن عدد الذين تقدموا للمسابقة نحو 140 ألفا و825 متقدما، موزعين على 3 مسابقات، وهي «مسابقة تعيين معلم مساعد رياض أطفال، ومسابقة تعيين معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى مسابقة أخرى تكميلية لمسابقة رياض الأطفال»، انطبقت الشروط مبدئيًا على 101771 متقدمًا، حضر منهم أعمال الاختبار الإليكتروني 94961 متقدمًا، نجح منهم 28176 متقدمًا، موزعين على 14530 معلم مساعد فصل، و13646 معلم مساعد رياض أطفال.

أسماء بعض الناجحين في المسابقة

وإليكم بعض قوائم أسماء الناجحين في المسابقة التي حصلنا عليها، وسنوالي نشر باقي القوائم على النحو التالي: