قناة «إكسترا نيوز» تستعرض خبر «الوطن» حول توجيه السيسي بمواصلة جهود التصنيع

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية أمل صالح، على قناة «إكسترا نيوز»، الخبر الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار جهود التصنيع والإنتاج الغذائي، بعنوان «الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود التصنيع والإنتاج الغذائي».

جهود كبيرة في مجالي التصنيع والإنتاج الغذائي

وقال الكاتب الصحفي محمد البهنساوي، إنَّ الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرًا في مجالي التصنيع والإنتاج الغذائي، مشيرًا إلى أنَّ الزراعة أحد أهم القطاعات التي تتميز بها مصر ليس في الوقت الحالي فقط بل على مدار العصور السابقة، موضحًا أن مصر تتمتع بالموارد الطبيعية التي تميزها عن غيرها من الدول وهذا ما كان له أثر كبير في النهوض بقطاعي الآثار والزراعة.

التصنيع الغذائي أهم القطاعات الاقتصادية

وأضاف «البهنساوي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنَّ التصنيع الغذائي من أهم القطاعات الاقتصادية الموجودة في مصر، إذ أنَّ الأرقام المتعلقة به كبيرة، فحوالي 13% لـ15% من إجمالي الصادرات الخاصة بتلك المجالات، ويضم حوالي 7 ملايين عامل في هذا المجال أي بنسبة 25% من العمالة، كما أن حجم الاستثمارات في مجال التصنيع الغذائي يشمل 500 مليار جنيه.