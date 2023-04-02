توصل بالسلامة.. تجنب استخدام الهاتف على الطريق لعدم تعريض حياتك للخطر

تنتشر الخدمات المرورية على الطرق السريعة والشوارع لتحرير المخالفات المرورية بأنواعها وضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكتروني، وهناك عدة نصائح لابد من اتباعها أثناء قيادة السيارة لتجنب وقوع أي حوادث ولضمان سلامتك ووصولك إلى المكان الذي تقصده دون تحرير أي مخالفات ضدك.

وأطلقت «الوطن»، سلسلة «توصل بالسلامة»، وذلك بهدف توعية قائدي السيارات بالنصائح الواجب اتباعها أثناء قيادة السيارة، تفاديا لوقوع الحوادث، وفي إطار دورها الخدمي.

تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة

ومن بين تلك النصائح التى يجب اتباعها أثناء قيادة السيارة، تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة، حتى لا يتسبب ذلك في تشتيت انتباهك وحتى تظل في حالة تركيز أثناء القيادة حيث أنه من الممكن أن يتسبب الهاتف في ضعف تركيزك مما يعرض حياتك وحياة من معك داخل السيارة للخطر.

عقوبة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة

وفي سياق متصل، حدد قانون المرور الجديد عقوبات إرتكاب المخالفات المرورية، ومن بين العقوبات التي تناولها قانون المرور الجديد، هي فرض غرامة 100 إلى 300 جنيه ويجوز التصالح عليها عقوبة القيادة دون حزام الأمان، أما عن عقوبة مخالفة تركيب زجاج «فاميه» أو ستائر تحجب الرؤية غرامة ما بين 20 إلى 100 جنيه، ولايجوز التصالح عليها.

كما فرض غرامة ما بين 20 إلى 50 جنيهًا ويجوز التصالح فيها لجلوس الابن أقل من 7 أعوام على المقعد الأمامي، وغرامة 100 إلى 300 جنيه ويجوز التصالح فيها عقوبة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

كما فرض قانون المرور الجديد غرامة 20 إلى 100 جنيه ولا يجوز التصالح فيها مخالفة وجود كسر في زجاج السيارة، وغرامة 1500 جنيه مع إيقاف 6 أشهر ولا يجوز التصالح فيها عقوبة التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية.