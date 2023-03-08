«عاطف وصفاء» زوجان كفيفان يتحديان الصعاب بقصة حبهما: بدأت في الطفولة

جمعهما الحب ورحلة الكفاح، فتحديا بهما الصعاب واستطاع تكوين «بيت وأسرة» ليضربا مثلا يحتذى به في التضحية والصبر، إذ عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيوني بعنوان «عاطف وصفاء.. قصة حب وكفاح بدأت من الطفولة لزوجين كفيفين»، وقال عاطف: «عرفت زوجتي أم شروق في المرحلة الابتدائية أوائل الثمانينيات، ولم يكن هناك تعليم للمكفوفين في الإعدادية أو الثانوية في الأقاليم، اختارت الذهاب إلى محرم بك وأنا ذهبت إلى زيزينيا لاستكمال التعليم».

عاطف: لا أعترف بالحب الوهمي لكنني أقتنع بالتفاهم

وأضاف عاطف: «لا أعترف بالحب الوهمي، لكنني أقتنع بالتفاهم الذي يتولد عنه الحب، أنا مقتنع بأنها إنسانة مثل غيرها، أنا أحب روحها المرحة ومزاحها وتعاونها مع الغير وتفضيلها للغير على نفسها، كانت تساعد زميلاتها على تسريح شعرهن ونزولهن الطابور والمطعم، كان ذلك دورنا ككبار، في المرحلة الأولى كنت أخشى ألا يتقبلنا المجتمع الريفي، وبخاصة أننا من ذوي البصيرة، كان هذا الأمر مرفوضا في المجتمع الريفي، لكنهم تعودوا على ذلك».

صفاء: أكثر ما جذبني إليه أنه كان يحب زملاءه ويحب الدفاع عنهم

فيما قالت صفاء: «أكثر ما جذبني إليه أنه كان يحب زملاءه ويحب الدفاع عنهم، الكفيف كان يمثل مشكلة بالنسبة للمدرسة، وأنا لا أعرف سبب هذا الأمر، وعندما تحدث مشكلة مع أي أبكم كان الدرع الحامي لنا ويتصدى للجميع».