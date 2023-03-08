إصابة 7 أشخاص من قرية واحدة في حادث تصادم بالمنيا

أصيب 7 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وملاكي بالطريق الزراعي السريع مصر أسوان أمام قرية أتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.

تصادم ربع نقل وملاكي بأبوقرقاص

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام :9718ن ه أ ربع نقل، 8134 ن ل أ ملاكي، بطريق مصر- أسوان الزراعي السريع، أمام قرية أتليدم، بمركز أبوقرقاص.

نقل 7 مصابين إلى المستشفى المركزي

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، ونتج عن ذلك إصابة 7 أشخاص وهم: نرجس فهمي 50 سنة، ست الحبايب محمد محمود 35 سنة، عماد جمعة حسنين 37 سنه، يعقوب نادي إسحاق 26 سنة، نجاح أبو المجد محمود 40 سنه، جمعة صابر أمين 56 سنة، شهد ضاحي جمعة 15 سنة، وجميعهم يقيمون في قرية ساقية موسي بمركز أبو قرقاص.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو قرقاص المركزي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.