ضبط كمية من «الحشيش والآيس» مع مسجل خطر في المعصرة
كتب:
محمد بركات
12:01 م | الأربعاء 08 مارس 2023
وزارة الداخلية
تمكنت مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية، وعُثر بحوزته على بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار - كمية من جوهر الحشيش المخدر - كمية من مادة الآيس المخدرة - هاتف محمول - مبلغ مالي)
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والهاتف للتواصل مع عملائي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.