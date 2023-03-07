ضبط نصف طن أرز وسكر مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالإسكندرية

شنت إدارتا تموين وسط وبرج العرب بالإسكندرية، حملات رقابية على الأسواق، أسفرت عن ضبط بدال تمويني حجب 380 كيلوجرام أرز بغرض بيعها في السوق السوداء في نطاق إدارة وسط، وضبط محل بقالة ببرج العرب لحيازته 120 كيلوجرام سكر تمويني مدعم بغرض البيع في السوق السوداء.

ضبط مخالفات حجب سلع غذائية

وبحسب بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة حجب بدال التموين، وجاءت حملة إدارة وسط في إطار تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، بتشديد الرقابة على البقالين التموينيين للحفاظ على الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.

ضبط منتجات منتهية الصلاحية

وجاء خلال بيان آخر للمديرية، أن محل البقالة الذي تم ضبط السكر التمويني لديه، عرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية للبيع وتم تحريز الأصناف، والتي بلغت 52 عبوة شاي خشن، و53 عبوة ملح طعام، و21 عبوة لبن بودرة، و21 علبة بسكويت، و13 عبوة كيك، و12 عبوة مشروب شكولاتة، و8 عبوات نوتيلا شكولاتة، و528 قطعة لبان، و5 زجاجات مياه غازية منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

ونُفذت حملة إدارة تموين برج العرب في إطار تعليمات وكيل الوزارة بتشديد الرقابة على صلاحية السلع الغذائية المعروضة للبيع حفاظًا على صحة المواطنين.