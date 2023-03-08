تعليمات من «التعليم» للمعلمين بشأن تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة إلى المدارس الثانوية بشأن تسجيل استمارة 1 سري، للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدة علي مراجعة بيانات المعلمين والموظفين، واستيفاء مادة التدريس لكل معلم بعناية شديدة، كما يجب مراعاة ظهور جميع المواد التي يتم تدريسها في المرحلة الثانوية بكشوف 1 عضوية سري، مع ملاحظة أنه في حال عدم ظهور مادة تدريس معينة، يعنى وجود خلل في استمارة 1 عضوية سري.

تعليمات لتسجيل استمارة 1 سري للثانوية العامة 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، أنّه يتم اختيار الصف أو الصفوف التي يدرس لها المعلم مع مراعاة أنه في حال وظائف الإدارة المدرسية (مدير ناظر وكيل) إذا كان متفرغ دون جدول، فإنه يجب اختيار خانة «دون جدول»، وفي حال المدارس التجريبية رسمي لغات يجب تحديد اللغة الأجنبية التي يدرس بها المعلم المواد العلمية أو الأدبية.

وأشارت وزارة التعليم، إلى ضرورة استيفاء مواقع الندب للامتحانات بكل دقة وترفق المستندات مع كشوف استمارة 1 عضوية حتى لا يتعرض المسؤول إلى المساءلة القانونية، ويتم الاختيار في خانة الملاحظات حالات المعلمين الآتية «عجز نسبة 5 كفيف وضعيف البصر، العمل جزء من الوقت» مع إرفاق المستندات الدالة مع كشوف 1 عضوية سرى.

مراجعة بيانات المعلمين

وأوضحت أن مدير المدرسة مسؤول مسؤولية كاملة عن استيفاء بيان العمل داخل المدرسة لكل «معلم موظف»، لافتة إلى أنه بعد الانتهاء من استكمال استمارة 1 عضوية سرى لكل العاملين بالمدرسة يجب طباعة الكشوف، وإتباع تعليمات الطباعة عند وجود أي مشكلات عند الطباعة، مشددا علي مراجعة بيانات المعلمين بكل دقة بالكشوف، وخاصة بيانات الوظيفة على الكادر والعمل داخل المدرسة.

وأكدت الوزارة أنّه عند وجود أي خطأ في البيانات الوظيفية للمعلم أو الأساسية مثل الاسم الوظيفة على الكادر، وحالات نقل أو ندب معلم من المدرسة إلى جهة أخرى، يجب إبلاغ قسم الإحصاء بالإدارة مع تقديم المستندات اللازمة، وتحديد الجهات التي نقل أو تدب إليها المعلم بكل دقة حتى يتسنى لقسم الإحصاء تنفيذ هذه القرارات أو التعديلات على قاعدة البيانات،موضحة أنه بعد التأكد من إجراء التعديلات المطلوبة يجب طباعة كشوف 1 عضوية سري للمدرسة، واستيفاء التوقعات والأختام وتسلم كشوف للجنة الإدارة المختصة.