الأمن يضبط 15 واقعة سرقة في 4 مناطق بالقاهرة.. ويلقي القبض على مرتكبيها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، بتهمة ارتكاب 5 وقائع سرقة بطاريات السيارات، وبإرشاده أمكن ضبط المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات.

كما تمّ ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بتهمة ارتكاب 4 وقائع سرقة دراجات نارية بأسلوب توصيل الأسلاك، وبإرشاده تم ضبط دراجتين ناريتين وبعض الأجزاء من باقي الدراجات النارية المستولى عليها عقب قيامه بفكها ومحاولة التصرف فيها بالبيع كقطع غيار.

وتمّ ضبط شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الموسكي وبحوزتهما (جهاز تابلت – 2 هاتف محمول – دراجة نارية ملك أحدهما) ومحاولتهما بيع جهاز التابلت المشار إليه لإحدى المحال التجارية بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات أقرّا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأن المضبوطات من متحصلات وقائع السرقة وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات.

وجرى ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، بتهمة ارتكاب 5 وقائع سرقة من داخل المساكن بأسلوب الضغط على الكالون، وبإرشاده أمكن ضبط (كمية من المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكنه)، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.