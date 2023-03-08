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ضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار في السيدة زينب

كتب:

محمد بركات
11:41 ص | الأربعاء 08 مارس 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أكّدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة تورط عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وأمكن ضبط (6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية من بينهم 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول) حال التنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار -مستأجر لأحدهم- وعُثر بداخله على حفرة قطرها مترين وعمق 7 أمتار وأدوات التنقيب.

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم محمد بركات