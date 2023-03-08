«الهجرة» تعلن عن تدريب مجاني للفنيين من أجل التوظيف

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنظيم دورة تدريبية خاصة بالفنيين، في إطار النسخة الثالثة من برنامج «التدريب من أجل التوظيف»، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، ضمن التعاون بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل المتاحة.

ينتهي بفرصة عمل في إحدى الشركات أو المصانع في مصر

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الدورة التدريبية المتاحة خلال هذه الأيام: «يقدم المركز المصري الألماني النسخة الثالثة من برنامج التدريب من أجل التوظيف، والذي يوفر برامج تدريبية للفنيين في مجالين: فنى تحكم وتركيبات كهربائية، فنى تحكم وإنتاج ميكانيكا، والتدريب مقدم من خلال شركة سيمنز إنرجي يوم 26 مارس، وينتهي بفرصة عمل في إحدى الشركات أو المصانع في مصر».

وأشار المركز المصري الألماني، خلال المنشور، إلى مميزات برنامج «التدريب من أجل التوظيف»، والتي تتمثل في كون البرنامج التدريبي يضمن فرص للتعيين عند اكتمال فتره التدريب واجتياز المقابلات الشخصية للشركات، وتمتد مدة التدريب لـ 3 شهور، كما يغطي المركز تكاليف التدريب بالكامل، بالإضافة إلى صرف مرتبات شهرية مجزية عند التوظيف.

تمتد مدة التدريب لـ 3 شهور ويغطي المركز تكاليف التدريب بالكامل

وعن خطوات الالتحاق ببرنامج «التدريب من أجل التوظيف»، أوضح المركز المصري الألماني، أنها تتمثل في التواصل مع المركز للتقديم، ومن ثم عمل تقييم، وفي حالة القبول سيتم الالتحاق بالبرنامج التدريبي المكون من 12 كورسا عمليا مقدما من سيمنز إنرجي، وخلال فتره التدريب سيتم توفير فرص عمل لائقة للملتحقين بالبرنامج التدريبي، وذلك بشرط اجتياز جميع الكورسات التدريبية في البرنامج ونسبة الحضور المقررة.