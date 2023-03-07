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دورة تدريبية مجانية لشباب المحافظات الراغبين في الهجرة لألمانيا

كتب:

منة عبده
09:49 ص | الثلاثاء 07 مارس 2023
السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

يطمح عدد كبير من الشباب في الهجرة إلى ألمانيا للعمل بها، لذا تحرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على تنظيم دورات تدريبية مجانية، لشباب المحافظات على مستوى الجمهورية، بهدف تأهيلهم لسوق العمل في ألمانيا، كي تكون هجرتهم بطرق آمنة، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وذلك في إطار خطة عمل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات.

تفاصيل الدورات التدريبية المتاحة

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الدورات التدريبية المتاحة خلال هذه الأيام: «بنقدم جلسات استشارية عن كيفية الهجرة والعمل في ألمانيا في محافظتين بني سويف والمنيا، أولها في محافظة بني سويف، وهي جلسة استشارية متخصصة للمهندسين يوم 13 مارس الساعة 11 صباحًا، والثانية في محافظة المنيا وهي جلسة استشارية متخصصة للمهندسين يوم 14 مارس الساعة 9.30 صباحًا».

لحاملي المؤهلات الفنية يوم 14 مارس الساعة 12 ظهرًا

وأضاف المركز المصري الألماني، خلال المنشور، أن هناك جلسة استشارية عامة لحاملي المؤهلات الفنية يوم 14 مارس الساعة 12 ظهرًا في محافظة المنيا، وبني سويف، وهي دورات مجانية. 

جدير بالذكر أن هذا التدريب يأتي استكمالًا لسلسلة الدورات التدريبية التي ينظمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بشكل مستمر، لشباب جميع المحافظات، سواء من خلال الحضور داخل قاعات المركز، أو عن طريق الحضور «أون لاين». 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.