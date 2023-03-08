أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق المحلية.. الطن يبدأ من 1820 جنيهًا

حافظت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء على استقرارها في جميع الشركات المنتجة بالأسواق المصرية، وهو نفس الاستقرار الذى تشهده أسعار مواد البناء الأخرى مثل أسعار الحديد والطوب وغيرها من مواد البناء، وفقًا لما أعلنته شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.

ويهتم الكثيرون بمعرفة أسعار الأسمنت والحديد ومواد البناء اليوم، لأهميتها الكبيرة لجميع العاملين في القطاع العقاري ومجال البناء والتشديد في جميع المحافظات المصرية، لذا نرصد من خلال السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق المحلية

أسعار الاسمنت اليوم الأربعاء 8 مارس

وفي السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق وأسعار مواد البناء المختلفة والتي جاءت كالتالي:

- أسمنت المسلح اليوم 1870 جنيهًا.

- أسمنت حلوان اليوم 1870 جنيهًا.

- أسمنت النصر اليوم 1850 جنيهًا للطن.

- أسمنت المعلم اليوم 1840 جنيهًا.

- أسمنت العسكري إلى 1820 جنيهًا.

- أسمنت وادي النيل 1820 جنيهًا في الطن.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 8 مارس 2023

- حديد عز اليوم بنحو 26.985 جنيها.

- حديد السويس بـ26.850 جنيها.

- حديد الجيوشي بـ25.800 جنيه.

- حديد بشاي اليوم 28.500 جنيه.

- المراكبي اليوم بـ 27.000 جنيه.

- المصريين اليوم 26.850 جنيها.

- العشري اليوم 26.500 جنيه.

- الجارحي إلى 27.000 جنيه.

- حديد مصر ستيل 26.000 جنيه.

- الكومي نحو 26.300 جنيه.