الذهب يخسر 5 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم.. «اعرف عيار 21 بكام؟»

انخفضت أسعار الذهب عيار 21 اليوم، بقيمة 5 جنيهات خلال منتصف التداولات، بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات، وشعبة الذهب العامة للغرف التجارية، التي أوضحت أنّ عيار 21 سجّل نحو 1820 جنيها الآن مقارنة بـ1825 جنيها صباحا.

أوضح تقرير الأسعار، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 2080 جنيها، وعيار 18 نحو 1560 جنيها، وعيار 14 نحو 1213 جنيها للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار بيان تقرير الأسعار، إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 14560 جنيها، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1814 دولارًا للأوقية.