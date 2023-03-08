أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم.. عيار 21 يسجل 1825جنيها

شهدت أسعار الذهب العالمية حالة من عدم الاستقرار، حيث تراجع سعر أوقية الذهب الى 1810 دولارات، في البورصات العالمية صباح اليوم الأربعاء 8-3-2023، مما أثر على الأسعار المحلية في المعدن الثمين، وفق ما كشفت عنه شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع بداية التداولات الصباحية في محلات الصاغة، وبينها سعر جرام الذهب عيار 21، حيث سجل حتى الآن 1825 خلال عمليات الشراء دون حساب المصنعية والدمغة والضريبة.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21

وسجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 8 مارس الجاري، وبينها عيار 21 في مصر، ما يلي:

- سعر أوقية الذهب 1810 دولارات.

- عيار 24 سجل 2063 جنيها للبيع، مقابل 2086 جنيهات للشراء.

- عيار 21 سجل 1805 جنيهات للبيع، مقابل 1825 جنيها للشراء.

- عيار 18، سجل 1547 جنيهًا للبيع، مقابل 1564 جنيها للشراء.

- عيار 22، سجل 1891 جنيهًا للبيع، مقابل 1912 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم، 14.440 جنيها للبيع، و14.600 جنيها للشراء، وفقا لآخر الأسعار المعلنة من جانب شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية.