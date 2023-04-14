ما حكم نوم الصائم في نهار رمضان؟.. «دار الإفتاء» توضح

أجابت دار الإفتاء عن سؤال يقول: ما حكم نوم الصائم في نهار رمضان؟، مؤكدة أن النوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، موضحة أنه لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح، إلا أنه يكون قد فوت على نفسه فضل، مستشهدة بقول الإمام النووي في كتاب: «روضة الطالبين وعمدة المفتين»، مضيفة في حكم النوم في نهار رمضان: «وَلَوْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ».

وأضافت في إجابتها على سؤال ما حكم نوم الصائم في نهار رمضان؟، أن النَّوْمُ لا يُؤَثِّرُ فِي الصَّوْمِ، سَوَاءٌ وُجِدَ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ أَوْ بَعْضِهِ»، مشيرًا إلى أنه لا شك أن ثواب الصائم على قدر مشقته في الصوم، مستشهدة لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- للسيدة عائشة رضي الله عنها: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ».

ما حكم نوم الصائم في نهار رمضان؟

وأكدت في حكم نوم الصائم في نهار رمضان أنه ينبغي للصائم أن يشتغل بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم حتى يجمع في صيامه عبادات شتى، والإنسان إذا عوَّد نفسه ومرنها على أعمال العبادة في حال الصيام سهل عليه ذلك، وإذا عوَّد نفسه الكسل والخمول والراحة صار لا يألف إلا ذلك وصعبت عليه العبادات والأعمال في حال الصيام.

وتابعت في حكم نوم الصائم في نهار رمضان: «أنه في حال نام الإنسان طوال ساعات النهار وهو صائم في رمضان، فإن صومه صحيح، منوهة بأن النوم لا يُفسد الصيام»، لافتة إلى أن حكم النوم في نهار رمضان أغلب الوقت لا ينقص ذلك من أجر صومه، وغير مفسد للصيام، غير أن النائم يفوت على نفسه فضيلة الاجتهاد في العبادة وذكر الله.