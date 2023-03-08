أسعار الذهب تصل لأدنى مستوى لها خلال أسبوع

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب العالمية منذ بدء تعاملات اليوم الأربعاء بشكل كبير، بسبب تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة، إذ انخفضت الأسعار العالمية من أعلى مستوى في اليوم، حيث بلغ 1851.70 دولار إلى أدنى مستوى في 1812.36 دولار للأوقية.

وقالت تقارير للبورصات العالمية، إنه من المقرر صدور بيانات اليوم، يمكنها أن تزيد من خسائر الذهب، وتقوده أسفل مستويات الـ1800 دولار للأوقية، إذ من المقرر أن يصدر اليوم، تقرير التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP، الذي قد يؤكد رؤية الفيدرالي، ويقود الذهب نحو هبوط أعمق أدنى مستويات الـ1800 دولار للأوقية اليوم.

انخفاض العقود الفورية للذهب

أما عن العقود الآجلة، فارتفعت الأسعار بنسبة 0.1% عند مستويات 1815 دولارا للأوقية، بينما هبطت العقود الفورية إلى مستويات الـ1819 دولارا للأوقية، وبنسبة 0.05%.

واتجهت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ داية الأسبوع، متأثرةً بتصريحات الفيدرالي التي دعمت الدولار، وهو الأمر الذي انعكس بالسلب على المعدن الأصفر.

وتتأثر أسعار الذهب بشكل كبير بقرارات التي تخص الدولار، التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وستجل العديد من المستثمرين يتجهون إلى الدولار، بدلا من المعدن الأصفر.