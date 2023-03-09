«التعليم»: تخصيص الحصة الأولى اليوم بالمدارس عن يوم الشهيد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص الحصة الأولى اليوم الخميس، للحديث عن يوم الشهيد والمحارب القديم بجميع المدارس على مستوى الجمهورية بجميع المراحل التعليمية.

الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي مرسل للمديريات التعليمية، بالتنبيه على جميع الإدارات التعليمية بتخصيص الحصة الأولى عن يوم الشهيد والمحارب القديم، وتوثيقها من خلال فيديوهات توضيحية.

نص كلمة الاحتفال بيوم الشهيد

وأرسلت وزارة التربية والتعليم، نص كلمة الاحتفال وهي: «تحتفل مصر بشعبها العظيم في هذا اليوم بيوم الشهيد والمحارب القديم، وهو تقليد حضاري سارت عليه الأمة المصرية منذ القدم عرفانا بجميل أبنائها الذين ضحوا بأنفسهم من أجل أن يحيا الوطن وتسعد مصر بالأمن والأمان».

وتابع النص: «إن اختيار هذا اليوم للاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم يرجع إلى تاريخ استشهاد أحد رموز الوطنية المصرية، وهو الشهيد الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، في التاسع من مارس عام 1969، وهو يتفقد الخطوط الأمامية في المنطقة نمرة 6 شمال الإسماعيلية، ويسأل الجنود عن تأثير اليوم الأول من حرب الإستنزاف على العدو، ويستمع إلى مشاكل الجنود ويحنو عليهم ويشد من أزرهم».

بداية علامات النصر

وقد أعطى الفريق أول عبدالمنعم، رياض القدوة والمثل لكل القادة والضباط، وكان ذلك بداية علامات النصر الذي تحقق في حرب أكتوبر عام 1973.

وتضمن نص الكلمة أيضا: «إن الشهادة في سبيل الله والوطن هي أعظم الأجور التي يمنحها الخالق العظيم للبشر، وشهداء مصر على مر العصور هم الذين كتبوا بدمائهم الزكية تاريخ مصر العريق، وحافظوا على كل حبة رمل من أرض مصر، منذ توحدت عام 3200 قبل الميلاد على يد الملك مينا العظيم، وتنفيذا لوصية الملك سنوسرت الثالث الذي كتب في وصيته أنه سوف يكون برينا من أي ملك يأتي بعده ويُقرط في حبة رمل من أرض مصر العظيمة».