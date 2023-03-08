وزيرة الهجرة تنشر صورة والدتها الراحلة في اليوم العالمي للمرأة: أيقونة العطاء

نشرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، صورة لوالدتها الراحلة، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، وعلقت عليها قائلة: «رحمة الله على أمي الحبيبة، دكتورة فريدة نعمة الله».

أيقونة العطاء بلا مقابل في حياتي وحياة كثيرين

وأضافت وزيرة الهجرة عبر منشورها: «رمز الحنان والحب، وأيقونة العطاء بلا مقابل في حياتي وحياة كثيرين، كل عام والمرأة المصرية كما هي، عظيمة شامخة ورمز الأمة، كل عام والمرأة المصرية في الخارج سند لأسرتها وصورة مشرفة لوطنها».

وكانت جامعة بدر في القاهرة، كرّمت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، نظرًا لكونها أيقونة نجاح ومثالا يحتذى به للفتيات والطالبات.