الإعلامية هالة رستم عن تكريم قرينة الرئيس لها: اللقاء كان ودودا

أعربت الإعلامية هالة رستم، عن سعادتها الغامرة بسبب تكريمها من قبل السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، قائلة «لم أكن أتوقع هذا التكريم ولم أكن جاهزة لذلك، فوجئت به كثيرا، لأنني كنت أتوقع أن مثل هذه الأمور مرتب لها، لا اعرف من رشحني وكيف وصلت إلى هذا الشرف العظيم».

رستم: السيدة المصرية بشكل عام أيقونة ناجحة في كل شيء

وأضافت خلال حوارها في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر وبسنت الحسيني، «السيدة المصرية بشكل عام أيقونة ناجحة في كل شيء في البيت والعمل، والأهم من حصولي على أي جائزة، مقابلة قرينة الرئيس، التي احتوت كل المكرمات رغم اختلاف ثقافاتنا وعملنا وبيئاتنا ومحافظاتنا المختلفة».

رستم: علاقة المكرمات ببعضهن لطيفة جدا

وتابعت «علاقة المكرمات ببعضهن لطيفة جدا، وكنا نساعد بعض، وتعرفنا إلى بعض وكان ذلك أمرا رائعا، وحكينا لبعض حكايتنا، والأجمل هو لقائنا بقرينة الرئيس، نحن مجموعة مختلفة في أشياء كثيرة، ورغم ذلك، شعرنا جميعا بأن السيدة انتصارالسيسي أصيلة جدا، واللقاء كان لطيفا وودودا».

رستم: تلقيت مساندة ودعم من رؤسائي

وحول رحلتها مع مرض السرطان، قالت «تلقيت مساندة ودعم من رؤسائي في العمل مثل حسين زين ومحمد نوار، كان كل شيء متاحا بالنسبة لي، وفضلت مضاعفة العمل حتى لا أفكر في المرض وتتدهور حالتي، وانشغلت بالعمل، والإيمان بالله هو الأهم بكل تأكيد، لأنه وحده في يده الشفاء والعلاج، وبالإيمان والصبر واحتواء من حولي استطعت اجتياز هذا الاختبار الصعب».