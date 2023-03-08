في اليوم العالمي للمرأة.. كم حجم دعم الدولة لمشروعاتها في 8 سنوات؟

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز مستمر في تقديم مختلف أوجه الدعم للمرأة؛ لتعظيم دورها في المجتمع وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال تشجيعها على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مستقرة ومنتجة ومربحة وقابلة للتوسع، بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي لها ولأسرتها.

استراتيجية جهاز تنمية المشروعات لدعم المرأة

وأوضح «رحمي» في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن استراتيجية الجهاز في دعم وتمكين المرأة، تقوم على تقديم مختلف خدمات الدعم الفني التي تمكنها من تطوير مهاراتها، وإكسابها أخرى جديدة، كما يقدم لها برامج تمويلية متنوعة، ما يساعدها على بدء مشروعاتها الخاصة، أو التوسع في مشروعاتها القائمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أنه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2022، جرى توجيه 45% من إجمالي التمويلات المقدمة من الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة، بإجمالي تمويلات بلغت 13.4 مليار جنيه مولت نحو 800 ألف مشروع صغير ومتناهي، ووفرت ما يقرب من مليون فرصة عمل، فضلا عن يوميات التشغيل التي جرى توفيرها للعمالة غير المنتظمة، والتي بلغت خلال 8 سنوات نحو 18 مليون يومية عمل.

المحاور التي يعمل عليها الجهاز تعزيزا لدور المرأة الاقتصادي والمجتمعي

ولفت باسل رحمي إلى أن الجهاز يعمل في عدد من المحاور لتعزيز دور المرأة الاقتصادي والمجتمعي، من بينها تقديم مختلف الخدمات التدريبية والمهنية للسيدات والفتيات مجانًا، بهدف مساعدتهن على التشغيل الذاتي، مشيرا إلى أنه يجرى التركيز في هذا الإطار على دعم التكتلات الإنتاجية والحرفية للمرأة بالمحافظات، خاصة في القرى والنجوع بالمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، باعتبارها مناطق أكثر احتياجًا للتنمية الاقتصادية.

وأكد «رحمي» أن دعم جهاز تنمية المشروعات للمرأة المصرية لا يتوقف عند تقديم التمويلات والخدمات الفنية لمشروعات المرأة، بل يمتد ليشمل الخدمات التسويقية لمنتجات مشروعات المرأة، بما يساهم في فتح نوافذ تسويقية جديدة لها، وتحسين ربحية مشروعاتها، وذلك بتقديم خدمات التسويق الإلكتروني والتصوير الاحترافي للمنتجات، فضلا عن تسهيل مشاركتها في المعارض المركزية أو المحلية التي ينظمها الجهاز أو يتعاون مع الجهات الشريكة لتنظيمها؛ إذ بلغت نسبة مشاركة المرأة في المعارض المحلية نحو 51%، فيما حصلت على 30% من خدمات التسويق التي يقدمها الجهاز.