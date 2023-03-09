حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة السيارات في البحيرة 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية سرقة السيارات بالبحيرة، 4 أيام علي ذمة التحقيق.

سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع

وتبين من خلال التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين في محافظة البحيرة تخصص نشاطهم الاجرامي في سرقة السيارات باستخدام أسلوب المفتاح المصطنع.

واعترف المتهمون بارتكابهم 4 وقائع سرقة بدوائر مراكز شرطة إدكو، ورشيد، وأبو حمص بالبحيرة، وأقروا ببيع السيارات لعملاء لهم مقيمين بنطاق الإسكندرية والبحيرة، أمكن ضبطهم، وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها، وقرر أحدهم بتغيير معالم إحدى السيارات لدى فني سيارات.

الموقف القانوني

من جهته، قال المحامي محمود عبدالله، لـ«الوطن»، إن عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات في المادة 318 لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأوضح الخبير القانوني، أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل، أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.