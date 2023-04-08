توصل بالسلامة.. احذر تعطيل حركة المرور عن عمد لتجنب الغرامة

تنفذ الإدارة العامة للمرور حملات مرورية لضبط المخالفات المرورية بأنواعها ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكتروني، ولتجنب تحرير أي مخالفات مرورية لا بد من اتباع عدة نصائح وإرشادات أثناء قيادة السيارة للحفاظ على حياتك وحياة من معك داخل السيارة.

وأطلقت «الوطن»، سلسلة «توصل بالسلامة»، وذلك بهدف توعية قائدي السيارات بالنصائح الواجب اتباعها أثناء قيادة السيارة، تفاديا لوقوع الحوادث، وفي إطار دورها الخدمي.

غرامة تعطيل حركة المرور عن عمد

ومن بين النصائح الواجب اتباعها أثناء قيادتك للسيارة على الطريق، الحرص على عدم تعطيل حركة المرور عن عمد، حيث إن قانون المرور الجديد حدد غرامة لمن يقوم بتعطيل الحركة المرورية عن عمد، حيث تتراوح الغرامة التي تناولها قانون المرور الجديد بين 300 و1500 جنيه.