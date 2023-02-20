زيارة جو بايدن لأوكرانيا.. نصف مليار دولار مساعدات تشمل مدافع وصواريخ

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا تبلغ قيمتها نصف مليار دولار، مع تزويدها بأسلحة جديدة في إطار دعم واشنطن الدائم لكييف، وذلك خلال زيارته المفاجئة لأوكرانيا قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الأزمة مع روسيا.

وأوضح بايدن، خلال زيارته لكييف أن الحزمة ستشمل المزيد من المعدات العسكرية، بما في ذلك ذخيرة المدفعية والمزيد من صواريخ جافلين ومدافع الهاوتزر، فضلا عن تقديم المزيد من ذخيرة هيمارس وجافلين إلى أوكرانيا، كما سيقدم بالتعاون مع الكونجرس مليارات الدولارات لأوكرانيا.

معدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

ووفقا لبيان نشره البيت الأبيض، سيعلن بايدن عن تسليم دفعة جديدة من المعدات العسكرية، بما فيها ذخيرة المدفعية والأنظمة المضادة للدروع والرادارات، للمساعدة في حماية الشعب الأوكراني من القصف الجوي.

بايدن: كييف لها مكانة في قلبي

وأشار بايدن إلى أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن عقوبات إضافية على الشركات والأفراد الذين يحاولون التهرب من العقوبات أو دعم روسيا قائلا: « كييف لها مكانة خاصة في قلبي، قبل عام كان العالم ينتظر سقوط كييف والآن لا تزال صامدة».

وكان مركز الاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات في أوكرانيا أعلن في وقت سابق اليوم عن زيارة بايدن، قائلا: «إنه من المهم ألا نرى الدعم والتضامن الشفهي فحسب، بل كذلك وجود شركائنا الرئيسيين في كييف».

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى جولة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في شوارع العاصمة الأوكرانية، وتفقد حائطا تذكاريا هناك.