«التعليم» تعلن ضوابط تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين 2023.. الأوراق المطلوبة

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين بالتعليم العام «ابتدائي- إعدادي- ثانوي» للعام الدراسي الحالي 2022/2023، التقدم بالنموذج المعد لذلك، والموجود بالإدارات التعليمية لمن يرغب في تغيير المسمى الوظيفي «من مرحلة إلى مرحلة أو من مادة إلى مادة أخرى» للمعلمين.

تغيير المسمي الوظيفي للمعلمين.. الأوراق المطلوبة

وطالبت المديريات التعليمية في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، مع مراعاة تدوين كل البيانات المطلوبة بالنموذج في المكان المخصص لها، واتباع التعليمات مع ضرورة الالتزام بترتيب الأوراق على النحو الآتي:

- نموذج تغيير المسمي الوظيفي للمعلمين.

- استمارة بيانات حالة إلكترونية حديثة ومعتمدة، 3 صورة معتمدة من المؤهل الدراسي الأصلي المعين عليه، صورة معتمدة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه أثناء الخدمة، للمادة المواد التغيير إليها، آخر تقريرين يشترط كف فقط، وأن يكون على رأس عمله.

- صورة البطاقة.

- إفادة بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالندب للمرحلة المواد التغيير إليها موضحا بها تاريخ بداية الندب وتاريخ نهاية الندب بالمرحلة واسم المدرسة المندوب إليها، موضحا مرحلتها.

-على المعلمين تدوين وظيفتهم الأصلية وليس المنتدبين عليها، وتدوين (المرحلة والمادة) التي يرغب النقل إليها.

- على تنسيق الإدارة، تصنيف كل تخصص على حده في حافظة مستقلة، وكتابة كل البيانات المطلوبة بملف إكسيل حسب النموذج المرفق، وتسليمها إلى إدارة تنسيق المديرية عن طريق مسؤول تنسيق الإدارة.

- بالنسبة لمعلمي المرحلة الإعدادية، كتابة الرغبات وفقا للخط الأفقي المعتمد من موجهي المواد، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفيه للشروط.

تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين.. لن تقبل مؤهلات غير تربوية

- ولن تقبل طلبات معلمي المؤهلات الغير تربوية إلا بعد الحصول على مؤهل تربوي من إحدى «كليات التربية»، ولن يقبل التأهيل التربوي «الأكاديمية المهنية» وكذلك الغير مخاطبين بالقانون 155 غير المسكنين على كادر المعلمين أما بالنسبة لمؤهلات التعليم الأساسي التعليم الابتدائي، غير مسموح لهم بالنقل من مرحلة إلى أخرى، لكن النقل من مادة إلى مادة أخرى بشرط الحصول على مؤهل جامعي تربوي يتوافق مع المادة التي يريد التغيير اليها.

- البيانات المدونة بالاستمارات هي أساس التنفيذ ويعمل بها ابتداء من تسليمها لتنسيق المديرية حتى تسليم بيانات المتقدمين للتنسيق العام بالوزارة.