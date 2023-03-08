ابنة يوسف إدريس: الحب ظل قائما بين أبي وأمي حتى الوفاة

قالت الدكتورة نسمة إدريس، أستاذ المسرح والأدب بالجامعة الأمريكية، إنّ زواج والدها الأديب يوسف إدريس ووالدتها استمر 35 عاما، وظل حبهما قائما حتى وفاته.

ابنة يوسف إدريس: والدي كان محظوظ بوالدتي

وأضافت خلال ندوة عن أعمال يوسف إدريس في السينما، على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، أنّ والدها كان دائما يقول أنه محظوظ بزوجته ولولاها لم يكن يعيش الحياة، مرددة «والدتي كانت تهتم بكل تفاصيل يوسف إدريس».

ابنة يوسف إدريس: والدي أفضل من كتب القصص القصيرة

وأشارت نسمة يوسف إدريس، إلى أنّ والدها أفضل من كتب القصص القصيرة، والتعبير عن المرأة المتحررة الرافضة لأفكار الواهية بالمجتمع، موضحة أن السينما لم تعبر عن هذه الصورة التي كتبها والدها على الورق.

وقال المخرج مجدي أحمد علي، المشارك في الندوة، إنّ المرأة في الأفلام المأخوذة عن أعمال يوسف إدريس، هى الأساس والمحرك للأحداث، لاحترامه الشديد للمرأة، والذي ظهر في علاقته القوية بزوجته.