انطلاق معرض «صنع في دمياط» للموبيليا غداً بأسعار مخفضة

تنطلق غدًا الخميس فعاليات معرض «صنع في دمياط» للأثاث والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع محافظة دمياط في الفترة من 9 إلى 18 مارس وذلك بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر.

خطة الدولة تستهدف النهوض بصناعة الأثاث

وتأتي إقامة المعرض في القاهرة استمرارًا لخطة الدولة للنهوض بـ صناعة الأثاث في دمياط من خلال تقديم كل الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني وخدمات التسويق والمشاركة في المعارض لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع تلك الصناعة الوطنية للنهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة.

سلسلة معارض ينظمها جهاز تنمية المشروعات

يأتي معرض صنع في دمياط ضمن سلسلة معارض ينظمها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع محافظة دمياط بهدف دعم صناع الأثاث المصريين ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية من جهة، وإتاحة المنتجات للجمهور بأسعار تنافسية من جهة أخرى، إذ يقدم المعرض مجموعة متنوعة من الموبيليا والأثاث الكلاسيكي والمودرن ذات الجودة العالية من إنتاج مصانع الأثاث التي تم دعمها من جهاز تنمية المشروعات.

جدير بالذكر، أنَّ المعرض يضم تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والأطفال والأنتريهات مما يتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة الكبرى والجيزة وباقي المحافظات المجاورة لكي يتمكّنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة للجميع.