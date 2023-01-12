شباب «صنع في دمياط»: فخورون بالإقبال الجماهيري على منتجاتنا بالمعرض

عبر عدد من صناع الأثاث المشاركين في معرض «صنع في دمياط»، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظة دمياط بأرض المعارض في مدينة نصر، والذي تنتهي فعالياته يوم السبت المقبل الموافق 14 يناير، عن تقديرهم لأهمية إقامة هذا المعرض، باعتباره يقدم فرصا تسويقية مميزة تساعدهم على زيادة المبيعات.

الإقبال الجماهيري الكثيف

وأكد شباب المعرض على فخرهم بالإقبال الجماهيري الكثيف على منتجاتهم بداخل المعرض مما ساعدهم على زيادة مبيعاتهم، من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني لصناع الأثاث في المدينة ووصولا بهم إلى التسويق والتصدير.

بدأ إيهاب ممدوح صاحب أحد مصانع الأثاث بدمياط في التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ سنوات حينما كان الجهاز يعمل تحت اسم الصندوق الاجتماعي.

التوسع في النشاط وتسويق المنتجات خارج دمياط

يقول إيهاب: «تخرجت من الجامعة وفكرت مباشرة في استكمال ما بدأه والدي في صناعة الأثاث حيث قررت التوسع في النشاط وتسويق المنتجات خارج دمياط، ووجدت ضالتي بعدما عرفت طريق المعارض التي يقيمها جهاز تنمية المشروعات بشكل دوري».

وأثنى إيهاب علي دور جهاز تنمية المشروعات في إقامة معرض صنع في دمياط قائلا إن الجهاز طالما وفر له فرص تسويق لمنتجاته في أكثر من دورة علي مدار السنة ما ساعده علي تحقيق مبيعات مرتفعة.

ويطمح إيهاب بأن يستكمل حلمه مع جهاز تنمية المشروعات عن طريق التوسع أكثر في مشروعه وافتتاح فرع له بالقاهرة إلى جانب تزويد مصنعه بجزء خاص لطلاء منتجاته من غرف النوم والسفرة بدلاً من اضطراره الاستعانة بآخرين.

النحت اليدوي في صنع وتطعيم جميع قطع الأثاث

أما عبد الرحمن عبد الملك أحد أصحاب الورش المشاركين في المعرض والذي يصنع قطع من الأثاث والتحف بروح كلاسيكية معاصرة والذي عمل بالفن منذ صغره، فقد قرر تطوير صناعته في الفترة التي شهدت انتشار لماكينات القص والحفر علي الأخشاب والمعادن المعروفة باسم «سي إن سي»، وحينها أدرك عبد الرحمن منذ انتشارها أن نطاق استخدام النحت اليدوي سيتلاشى تواجده تدريجيا بقطع الموبيليا لذلك أقدم على التمسك بالنحت اليدوي في صنع وتطعيم جميع قطع الأثاث والديكور التي يقوم بصناعتها.

سبل دعم للتوسع في المشروعات

يقول عبد الرحمن: «دوما أحرص على استغلال المشاركة في المعرض لعرض أكثر القطع المتميزة حيث تأتي مشاركتي خلال الدورة الحالية في معرض "صنع في دمياط" بمجموعة لتشكيلة فريدة من الأثاث والتحف يأتي على رأسها كرسي عرش توت عنخ آمون الذهبي مصمم بنسخة طبق الأصل إلى جانب قطع ديكورية مصنوعة من خشب السرسوع المصري».

ويؤكد عبدالرحمن على حرصه الدائم على الاعتماد على الخامات محلية الصنع حيث إنه لمس مدى استحواذ المنتج المصري على قلوب الكثير مؤكدا على رؤية ذلك بنفسه ويضع عبد الرحمن التصدير هدف رئيسي أمامه ويسعى إلي تحقيقه مع جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة المقبلة.

احترف كريم ربيع صناعة الأثاث وارثا المهنة عن والده ليستكمل مسيرة أبيه هو وباقي اخوته وحين تولى كريم زمام الأمور في تلك المشروع بات همه الشاغل التسويق للأثاث الذي يصنعه فشرع نحو سلك الطرق التسويقية.

وجد «كريم» أن المعارض التي يقيمها الجهاز ذاع صيتها في محافظة دمياط إلى جانب رؤيته الاقبال الجماهيري على المشاركة بمعرض صنع في دمياط ليقرر في عام 2017 أن يتقدم لكي يشارك بالمعرض ومن ثم توالت مشاركته بالمعارض التي يقيمها الجهاز.