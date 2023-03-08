قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بالإتجار في المخدرات بالمرج، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها، وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة وضبط المتهم

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة المرج، بإتجار شخصين في المخدرات بالمنطقة.

بالفحص والتحريات جرى ضبطهم وبحوزتهم 1000 قرص من عقار الترامادول المخدر، وطبنجة، وعدد من الطلقات للعيار ذاته، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من المتحصلات، والهواتف للاتصال بعملائهما، والسلاح الناري بقصد الحماية، وتحرر محضر بها، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

العقوبة المنتظرة

من جهته، قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.