كل ما تريد معرفته عن كوبونات التموين وأماكن شراء السلع بها

قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كوبونات التموين قبل شهر رمضان 2023 للتيسير على المواطنين.

وترغب الوزارة في منح المساعدات للأسر المستحقة، من خلال كوبونات التموين، التي تتيحها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بـ4 فئات مالية.

معلومات مهمة عن كوبونات التموين

وتقدم «الوطن» في السطور التالية كل المعلومات المهمة عن كوبونات التموين وأماكن صرفها وشروط صرفها من المجمعات ومنافذ التموين، كالتالي:

- أماكن صرف كوبونات التموين هي جميع الجمعيات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.

- متاح صرف كوبونات المؤسسات الخيرية، مثل كوبونات مؤسسة مصر الخير، وبيت الزكاة والصدقات، من جميع فروع المجمعات الاستهلاكية.

- متاح صرف الكوبونات من معارض أهلا ‏رمضان، التي تتواجد بها شركات وزارة التموين، من بينها شركتي الجملة.

- لا تستبدل الكوبونات بالنقود.

- يستخدم البون لمرة واحدة فقط.

- يجرى الصرف من فروع منافذ وشركات وزارة التموين.

فئة كوبونات التموين

- تتوافر في المجمعات كوبونات فئة 50 جنيها، و100 جنيه، و150 جنيها، و200 جنيه، و250 جنيها، و300 جنيه.

- يمكن للمواطن شراء أي عدد ‏من الكوبونات وتوزيعها على الأسر المستحقة.

- متاح شراء أي سلع من خلال الكوبونات من بين السلع المتوافرة في المجمعات.