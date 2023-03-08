اتحاد بنوك مصر: لا صحة لفرض عمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلي

أصدر اتحاد بنوك مصر برئاسة محمد الأتربي، توضيحا لما يتم تداوله بشأن عمولات السحب من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك، معتبرا إياها معلومات عارية تماما عن الصحة.

وأكد الاتحاد، أنّه لا يوجد عمولات سحب عند استخدام شبكة آلات الصراف الالي التابعة للبنك المصدر، فهي خدمة مجانية لعملاء كل بنك، وتنطبق العمولات فقط عند استخدام بطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مقدما وبطاقات المرتبات لماكينات البنوك الأخرى بغير البنك المصدر للبطاقة، وبعمولة مقررة هي 5 جنيهات.

‎ولفت اتحاد بنوك مصر، إلى أنّ عمولات السحب النقدي تخص البطاقات الائتمانية فقط عند استخدامها في السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي.‎