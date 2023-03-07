تفاصيل الحصول على قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان.. يصل لـ1.5 مليون جنيه

أعلن بنك التعمير والإسكان عن تفاصيل قرض السيارة الجديد لعام 2023، موضحًا أنه يصل لمليون ونصف المليون جنيه، ولا يشترط وجود ضامن، ويتم السداد حتى 84 شهرًا.

بنك التعمير والإسكان

وتابع بنك التعمير والإسكان في بيانه الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبنك: يمكن لراغبي الحصول على قرض السيارة أن يقوم بكتابة طلب من خلال الموقع وإرسال بياناته وبيانات السيارة الراغب فى الحصول عليها.

طريقة الحصول على قرض السيارة

وأشار البنك في بيان إلى أن سعر فائدة قرض السيارة تنافسي، ولا يشترط وجود ضامن، بالإضافة إلى وجود مرونة في فترة السداد تتراوح من 6 شهور إلى 84 شهرًا، ويمكن التمويل بنسبة 100% من السيارة، ويبدأ القرض من 500 ألف جنيه إلى مليون ونصف المليون جنيه.

شروط الحصول على قرض أكثر من مليون جنيه

وأعلن بنك التعمير والإسكان للحصول على قرض السيارة مستندات الحصول عليه وهي صورة بطاقة الرقم القومي، ومفردات مرتب من جهة العمل، وعرض أسعار معتمد من معرض سيارات معتمد، ويجب أن يكون العميل ملتزم في السداد وغير مسجل في القائمة السوداء البنك المركزي المصري.