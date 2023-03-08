«فنون جميلة» بالمنيا تكرم صاحب الجائزة الأولى لتصميم ميادين العاصمة الإدارية

كرمت كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، الدكتور الدكتور ضياء عوض أبو العطا الأستاذ المساعد بقسم النحت، بعد حصوله على الجائزة الأولى لتصميم ميادين العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مساهمته في تنفيذ حفل افتتاح طريق الكباش وحفل نقل المومياوات وقمة المناخ، وتكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، خلال زيارته إلى المنيا.

تكريم الدكتور ضياء عوض من قسم النحت

وقام الدكتور إيهاب عبدالله رئيس قسم النحت، والدكتورة مروة رضوان مدير وحدة الجودة بالقسم، بتكريم الدكتور ضياء عوض، مؤكدين أنه مثال مشرف لقسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا.

الرئيس السيسي يكرم عددا من النماذج المشرفة بالمنيا

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي، عددًا من النماذج المشرفة من أبناء محافظة المنيا خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، ومن بينهم الدكتور ضياء عوض أبو العطا.