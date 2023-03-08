باحثون بريطانيون يبتكرون عقارا جديدا لمكافحة سرطان العظام

استطاع باحثون بريطانيون في جامعتي إيست أنجليا وشيفيلد، تطوير عقار جديد لعلاج الأنواع الرئيسية لسرطان العظام، بحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وصف الباحثون العقار الجديد بأنه أهم اكتشاف دوائي في هذا المجال منذ أكثر من 45 عاما، لأنه في الغالب يؤثر السرطان الذي يبدأ في العظام، وليس الذي ينتشر إلى العظام على الأطفال والشباب، وعلاج هذا النوع من المرض يعتبر قايسا جدا ومرهقا، ويشمل مزيجا من العلاج الكيميائي، إلى جانب أنه يتطلب أحيانا بتر الأطراف.

ويظل معدل البقاء على قيد الحياة، على الرغم من هذا العلاج المتعب، ضعيفا جدا ولا يتجاوز حدود الخمس سنوات، هذا المعدل الذي لم يتغير منذ ما يقرب من نصف قرن، ويعود سبب ذلك إلى مدى سرعة انتشار سرطان العظام إلى الرئتين.

العقار الجديد يمنع الورم من الانتشار

لكن الدراسة الجديدة، التي نشرتها مجلة «علم أورام العظام»، وجرى إجراؤها على فئران زرع فيها سرطان العظام البشري، أظهرت أن دواء جديدا يسمى «سي إي دي دي 522» أو «CADD522» يمنع الورم من الانتشار، حيث إنه يثبط تطور السرطان عبر كبح الجين المسؤول عن انتشار الورم.

ويرفع العلاج المبتكر معدلات البقاء على قيد الحياة إلى نسبة 50% دون الحاجة إلى جراحة أو إلى العلاج الكيميائي، كما لا يسبب آثارا جانبية سامة مثل تساقط الشعر والتعب والمرض.

وسرطان العظام في مراحله الأولى، التي تبدأ بأورام العظام قبل الانتشار لأجزاء أخرى، يعد ثالثَ أكثر أنواع السرطانات شيوعا عند الأطفال، والعلاج الوحيد المتاح حاليا هو العلاج الكيميائي وبتر الأطراف، في حين يخضع العقار الجديد، حاليا، لإجراء اختبارات السمية للموافقة بعدها على بدء التجارب البشرية.