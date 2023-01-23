باحثون يكتشفون مركب في «الفلفل» يعالج الإصابة بفيروس كورونا

بعد أكثر من 3 أعوام من انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة الملايين، اكتشف علماء بمعهد «أنطونيو لوبو أنتونيس»، للطب الجزيئي في البرتغال وجامعة كامبريدج البريطانية، مركبا فعالا لعلاج كوفيد 19، حيث عثر على العلماء على المركب القلوي piperlongumine في الفلفل الإندونيسي والذي يستخدم كأحد مكونات دواء شعبي في الطب الآسيوي وفقا لما نشرته مجلة ACS Central Science.

نتائج للمركب على الفئران

وأوضحت المجلة أن النتائج أظهرت استخدام المركب القلوي على الفئران المخبرية، وأظهر استخدامه تأثيرا قويا مضادا للفيروسات وهو فعال ضد فيروس كورونا ويؤدى إلى خفض التهاب الرئتين وتأخير تطور المرض، وأظهر اختبار المركب القلوي في علاج الفئران المصابة بمتحورات كورونا ألفا ودلتا وأوميكرون فعاليته ضد المتحورات الثلاثة.

يشار إلى أنه يمكن إعطاء المركب القلوي عن طريق الأنف ويعتبر أفضل بديل لأن الغشاء المخاطي للأنف هو المنطقة الرئيسية للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

المركب فعال في علاج متحورات كورونا

في السياق، بلغ إجمالي إصابات كورونا حول العالم 668 مليونا و841 ألفا و129 إصابة حتى أمس وبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 6 ملايين و739 ألفا و307 وفيات بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز، ووفقا للإحصائيات سجلت أمريكا أكبر عدد من حالات الإصابة والوفيات حول العالم بأكثر من 102 مليون إصابة و1.1 مليون وفاة.

أمريكا الأولى عالميا في إصابات كورونا

واحتلت الهند المرتبة الثانية بـ 44.6 مليون إصابة، تلتها البرازيل بأكثر من 36.7 مليون حالة إصابة، فيما احتلت البرازيل المرتبة الثانية عالميا في عدد الوفيات بكورونا بـ 696 ألفا و254 وفاة، تلتها الهند بإجمالي 530 ألف و733 وفاة.