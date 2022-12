الاستخبارات الأمريكية تتوقع تراجع وتيرة القتال في أوكرانيا خلال الشتاء

تعتقد وكالات الاستخبارات الأمريكية أن القتال في أوكرانيا يتباطأ، لكنه على الرغم من ذلك من المرجح أن يستمر في أشهر الشتاء القادمة في إقليم الدونباس بشرق أوكرانيا، بحسب ما ذكرت وكالة البي بي سي البريطانية.

وقالت أفريل هينز، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، إنه لا يوجد دليل على تلاشي المقاومة من جانب القوات الأوكرانية حتى اللحظة، مضيفة أن الجانبين سيحاولان إعادة التجهيز وإعادة الإمداد وتجميع قواتهم، تحسبا لأي هجوم مضاد خلال الربيع.

بينما أوضحت مديرة الاستخبارات الأمريكية أن الجيشين الأوكراني والروسي يتطلعان للاستعداد لأي هجوم مضاد بعد انتهاء الشتاء بسبب نقص الذخيرة والإمدادات والخدمات اللوجستية، في حين قالت هينز إنه من غير المرجح أن تتباطأ العمليات القتالية في دونباس.

وأضافت هينز في منتدى دفاعي عقد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن معظم القتال يدور حاليًا حول منطقتي باخموت ودونيتسك في شرق أوكرانيا، مؤكدة أن القتال بدأ بالفعل في التباطؤ بعد سحب روسيا لقواتها من غرب منطقة خيرسون الشهر الماضي.

وفي سياق متصل، قال محللون في معهد دراسة الحرب ISW إنه من غير المرجح أن تتباطأ العمليات القتالية في إقليم دونباس لأن ظروف التجميد خلقت أفضل الأوقات في العام لحرب المناورة الآلية.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، أنه من غير المرجح أن تحقق روسيا نجاحات ميدانية كبيرة في الأزمة الأوكرانية، التي بدأت في فبراير الماضي، خلال الأشهر المقبلة، وفقا لبيان نشرته الوزارة عبر حسابها على تويتر.

