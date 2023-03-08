أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. «اعرف عيار 21 بكام»

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن سعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأعيرة خلال منتصف تعاملات اليوم في محلات الصاغة وأسواق المال، إذ وصل سعر جرام عيار 21 إلى 1825 جنيها للشراء، وبلغ سعر الأونصة 64866 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم بمصر:

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق لـ«الوطن»، أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1815 جنيها للبيع و1825 للشراء.

ووصل سعر عيار 24 نحو 2074 جنيها للبيع و2086 جنيهات للشراء.

وبلغ عيار 22 نحو 1901 جنيهات للبيع و1912 جنيها للشراء.

عيار 18 سجل 1556 جنيهًا للبيع و1564 جنيهًا للشراء.

وصل عيار 14 إلى 1210 جنيها للبيع، و1217 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 1037 جنيها للبيع، و1043 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب سجل 14520 جنيها للبيع، و14600 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 64510 جنيها للبيع، و64866 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب 2,074,286 جنيه للبيع، و2,085,714 جنيه للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 58.59 دولار أمريكي بما يعادل 1809 جنيها.

- عيار 22 وصل إلى 53.70 دولار أمريكي أي نحو 1659 جنيها.

- عيار 21 وصل إلى 51.26 دولار أمريكي أي نحو 1583 جنيهات.

- عيار 18 وصل إلى 43.94 دولار أمريكي بما يعادل 1357 جنيهًا.

- عيار 14 وصل لسعر 34.17 دولار أمريكي أي نحو 1055 جنيهًا.

- عيار 12 وصل لسعر 29.29 دولار أمريكي بما يعادل 904.65 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 21.97 دولار أمريكي بما يعادل 678.49 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1822 دولارا أمريكيا أي نحو 56269 جنيها.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ410.11 دولار أمريكي أي نحو 12665 جنيها.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ59,727 دولار أمريكي أي نحو مليون و809 ألفًا و299 جنيها.