«الأرصاد» تكشف موعد عودة التقلبات الجوية والأمطار الرعدية: «البسوا شتوي تاني»

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عودة الأجواء الشتوية منتصف الأسبوع المقبل، حيث تتكاثر السحب الممطرة التي تتراوح شدّتها بين غزيرة ورعدية أحيانا على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وفقا للصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية.

أمطار رعدية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّه بداية من الإثنين المقبل، تبدأ حالة من عدم الاستقرار والتقلبات في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والعالية والمتوسطة، على مناطق متفرقة من مدن ومحافظات الجمهورية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط والسواحل الغربية والشرقية للبلاد، وجنوب الوجه البحري، وصولا لمحافظات شمال الصعيد وشمال ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر، مع وجود نشاط للرياح على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على مدن ومحاظات الجمهورية، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة 22 - 12

- العاصمة الإدارية 22 - 12

- أكتوبر 23 - 11

- بنها 22 - 12

- دمنهور 22 - 12

- وادي النطرون 21 - 11

- كفر الشيخ 21 - 13

- المنصورة 21 - 12

- الزقازيق 22 - 12

- شبين الكوم 21 - 13

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20- 11

- بورسعيد 21 - 12

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 11

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 11

- رأس سدر22 - 10

- نخل 20 - 04

- كاترين 18- 03

- الطور 24 - 10

- طابا 22 - 13

- شرم الشيخ 37 - 17

- الإسكندرية 21 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 13

- مطروح 19 - 13

- السلوم 21 - 08

- سيوة 22 - 08

- رأس غارب 26 - 13

- الغردقة 26 - 13

- سفاجا 27 - 13

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 29 - 16

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 26 - 15

- الفيوم 22 - 09

- بني سويف 23 - 09

- المنيا 24 - 07

- أسيوط 24 - 07

- سوهاج 26 - 08

- قنا 30 - 09

- الأقصر 31 - 10

- أسوان 32 - 11

- الوادي الجديد 38 - 08

- أبو سمبل 31 - 10