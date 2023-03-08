حالة الطقس الأيام المقبلة.. عودة التقلبات وأمطار على بعض المحافظات

تشهد حالة الطقس في مصر، خلال الأيام المُقبلة، عودة للأجواء الشتوية الممطرة، إذ تشير خرائط الطقس إلى وجود حالة من عدم الاستقرار، والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق شمال البلاد، وتمتد حتى محافظات شمال الصعيد، فضلًا عن سيناء.

ومن المتوقع أن يستمر نشاط حركة الرياح، وكثافة الشبورة المائية على مختلف المحافظات خلال الأيام المُقبلة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس في مصر.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية حالة الطقس في مصر خلال الأيام المُقبلة، فضلًا عن أماكن سقوط الأمطار.

أماكن سقوط الأمطار الأسبوع المُقبل

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار الأسبوع المُقبل، فإنّه من المتوقع أن يكون هناك اضطراب وتقلبات في الأحوال الجوية، وعودة إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة مرة أخرى، اعتبارًا من الاثنين المُقبل والموافق 13 مارس.

ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار على المناطق التالية:

شمال البلاد، خصوصًا في محافظات الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.

محافظات شمال الصعيد وتشمل الفيوم، وبني سويف والمنيا.

كما تنشط حركة الرياح على بعض المناطق، والتي سيتم الإعلان عنها قبُيل يوم الاثنين المُقبل.

حالة الطقس الأيام القادمة

وفيما يخص حالة الطقس الأيام القادمة في جميع المحافظات، فإنّه من المتوقع أنّ يسود طقس مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومحافظات شمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء، ومحافظات جنوب الصعيد، ليتحول إلى طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، وذلك خلال الفترة من اليوم الأربعاء 8 مارس وحتى الاثنين 13 مارس المُقبل.

تحذير من تخفيف الملابس

وحذرت الأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس، ناصحةً باستمرار ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة المُقبلة، نظرًا لعودة تقلبات الطقس مرة أخرى، تجنبًا للإصابة بنزلات البرد.

نصائح للتعامل مع الطقس المتقلب

وحذرت الدكتورة رانيا لطيف أخصائي الأطفال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» من تقلبات الطقس خلال الفترة المُقبلة، خصوصًا الأطفال، موجهةً بضرورة عودة استخدام بخاخات الأنف والصدر، والعلاج الوقائي، مع شرب الكثير من المياه والسوائل الدافئة، خلال هذه الأيام، نظرًا لأنّ حالة الطقس المتقلبة هذه الأيام تتسبب في الإصابة بحساسية الصدر والأنف والعيون.